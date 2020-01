Calciomercato Genoa, Roger Martinez: "Mi piacerebbe venire in Italia"

Genoa su Roger Martinez che apre ad un trasferimento in Italia: "Sto aspettando una risposta dall'America, la Serie A è un campionato importante".

Il ha da poco affidato la panchina a Davide Nicola, subito accontentato sul mercato: sono arrivati Perin e Behrami, per Destro manca solo l'ufficialità e non sarà lui l'unico nuovo innesto per quanto riguarda il reparto avanzato.

Nelle scorse ore ha preso quota la candidatura di Roger Martinez, attaccante del Club America in dove è stato sconfitto nella finale di campionato dal Monterrey ai calci di rigore.

Con queste dichiarazioni riportate da 'am.com Mexico', il colombiano ha strizzato l'occhio al 'Grifone' ammettendo che la tentazione di approdare in un campionato come la è parecchio forte.

"Penso che qualsiasi giocatore direbbe sì ad un'offerta proveniente dall'Europa, è un sogno. Sono grato e felice qui all'America e non è vero che non voglio giocarci. Solo che se a cercarti è la Serie A è logico pensare al grande salto. Sono emozionato ma dal club non ho ricevuto alcuna risposta e questo mi irrita. Sono un professionista che ha sempre dato il massimo per il club e questa mancanza di comunicazione non mi piace".

Il Genoa, come riportato da 'Sky Sport', potrebbe strappare un prestito di sei o diciotto mesi con diritto di riscatto da esercitare nell'estate 2020 o 2021.

Nel mirino resta anche Krmencik per il quale non c'è però ancora l'accordo con il : questo sovraffollamento di attaccanti potrebbe avere come conseguenza diretta la cessione di Andrea Pinamonti che, come riportato da 'Il Corriere dello Sport', è seguito da , e . Da segnalare l'addio di Sandro che ha rescisso il suo contratto.