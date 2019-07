Calciomercato Genoa, Bruno Peres obiettivo per la fascia

Il Genoa piomba su Bruno Peres, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito ai brasiliani del San Paolo.

Suggestione per la fascia destra del : nel mirino del club ligure è finito niente di meno che Bruno Peres, terzino di proprietà della ma in prestito con diritto di riscatto al San Paolo.

Arrivato in patria un anno fa, il 2019 del brasiliano non può considerarsi soddisfacente: appena due presenze totali, entrambe in Copa Libertadores contro gli argentini del Talleres e risalenti allo scorso febbraio. Nessun gettone in campionato, con sole due panchine contro Fortaleza e Corinthians.

Difficile che il San Paolo decida di esercitare il riscatto a fine anno: situazione fertile per il Genoa, pronto a inserirsi qualora si dovesse interrompere anticipatamente il prestito, come riportato da 'Globoesporte'.

Bruno Peres ha un contratto con la Roma valido fino al 30 giugno 2021 e guadagna due milioni netti. Nel 2018 ha collezionato 18 presenze e una rete con la maglia del Tricolor paulista.