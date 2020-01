Calciomercato Genoa, Behrami c'è: è ufficiale

Valon Behrami torna in Italia: giocherà nel Genoa che lo acquista da svincolato dopo la negativa parentesi al Sion.

Prosegue la campagna acquisti del , sicuramente la società di più attiva sul mercato: oltre a Mattia Perin, questo è anche il giorno di Valon Behrami.

L'ufficialità dell'approdo a Genova del centrocampista svizzero è arrivata dal sito della Lega di Serie A: arriva da svincolato dopo aver giocato per pochi mesi nel Sion, con cui ha rescisso il contratto lo scorso 3 ottobre.

Prima della sfortunata parentesi in patria, Behrami era reduce da un biennio agrodolce all' con cui aveva ottenuto due salvezze.

Obiettivo che proverà a raggiungere anche al Genoa nonostante la carta d'identità (ha 34 anni) non sia proprio un punto a favore. Di sicuro c'è che Behrami sarà utile al 'Grifone' per l'esperienza maturata in e non solo nel corso della sua carriera.