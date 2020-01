Calciomercato Genoa, Perin è ufficiale: arriva in prestito

Mattia Perin torna al Genoa: arriva con la formula del prestito dalla Juventus per blindare la porta del 'Grifone'.

E' finita la telenovela legata a Mattia Perin, ad un passo in estate dal trasferimento al (poi saltato per questioni di natura fisica): è ufficiale il ritorno in prestito al , club da cui la lo acquistò nel 2018.

L'ufficialità è arrivata prima sul sito della Lega di , dal quale si evince che l'operazione è stata conclusa con la formula del prestito secco fino a giugno. Poi il comunicato della Juventus, che conferma l'affare:

"La Juventus saluta Perin, che lascia il club per giocare con il Genoa. Una stagione insieme, un Campionato e una Supercoppa alzati al cielo: con questo palmarès Mattia Perin saluta la Juventus, per continuare la sua avventura calcistica nelle fila del Genoa. Istinto, talento e capacità di essere pronto al momento giusto: per l’apporto che ha dato, ringraziamo Mattia e gli auguriamo ogni bene per il prosieguo della sua carriera".

Infine è stata la volta del Grifone, che ha dato il bentornato all'estremo difensore all'ombra della Lanterna.

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Juventus Fc i diritti alle prestazioni sportive del portiere Mattia Perin (Latina, 10 novembre 1992) sino al termine della stagione 2019/20".

Per Perin un ritorno al passato, con la speranza che i problemi alla spalla che gli avevano impedito di approdare in siano completamente risolti: per lui ancora nessun minuto in stagione e tanta voglia di tornare protagonista.

L'estremo difensore di Latina lotterà per un posto da titolare con Ionut Radu, altro nome di lusso per la porta del 'Grifone', chiamato a dare risposte positive per abbandonare al più presto l'ultimo posto della classifica di Serie A.