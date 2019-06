Calciomercato Frosinone, Nesta a un passo dalla firma

Alessandro Nesta è vicinissimo alla panchina del Frosinone: vinta la concorrenza di Fabio Grosso, firma prevista nei prossimi giorni.

Non rimarrà disoccupato ancora a lungo Alessandro Nesta, fresco di divorzio dal dopo l'eliminazione al primo turno dei playoff di Serie B contro il , neopromosso in .

L'ex difensore di e sta per tornare su una panchina: secondo quanto riportato da 'Sportitalia', manca davvero poco per l'ufficialità del passaggio al , retrocesso in cadetteria in virtù del penultimo posto ottenuto nella massima serie.

Firma attesa all'inizio della prossima settimana, quando Nesta rientrerà da Miami (dove si trova in vacanza) per mettere nero su bianco alla nuova avventura che lo aspetta.

Il classe 1976 ha sbaragliato la concorrenza di Fabio Grosso, anch'egli protagonista in una corsa tra campioni del mondo. Qualche tempo fa si era parlato anche di chance per Filippo Inzaghi, che ora sembra vicino a diventare il nuovo allenatore del Benevento.

Nesta proverà, dunque, a conquistare la promozione in Ciociaria per coronare una carriera finora dispensatrice di poche soddisfazioni, sicuramente inferiore a quella di calciatore che lo vide tra i migliori al mondo nel suo ruolo.