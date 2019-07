Calciomercato Fiorentina, Tonelli per la difesa: offerti 5 milioni

Lorenzo Tonelli idea della Fiorentina per rinforzare la difesa: offerti 5 milioni al Napoli, che però ne chiede 7 per lasciar partire il centrale.

Tra gli esuberi del , c'è anche Lorenzo Tonelli. Sul difensore in uscita dagli azzurri ha messo gli occhi la , pronta a regalare a Montella rinforzi per il pacchetto arretrato.

'Repubblica' parla di un'offerta da 5 milioni di euro messa sul tavolo dai viola al club di De Laurentiis, che però per lasciar partire Tonelli vorrebbe incassarne almeno 7.

Le due società probabilmente continueranno a trattare, ma una cosa è certa: Tonelli, entro la fine del mercato estivo, lascerà il Napoli per trovare una squadra in grado di garantirgli spazio e continuità d'impiego.

Appena rientrato in azzurro dal prestito alla , Tonelli ha svolto il ritiro agli ordini di Ancelotti in quel di Dimaro ma è fuori dai piani dei partenopei: futuro a Firenze per lui?