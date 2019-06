Calciomercato Fiorentina, Terzic primo acquisto viola: è ufficiale

Ventenne terzino sinistro, Terzic è il primo rinforzo della Fiorentina appena passata a Comisso: arriva dalla Stella Rossa.

Grazie alla nuova proprietà che ha rilevato i Della Valle, i tifosi della sognano grandi colpi per tornare in Europa. In attesa di conoscere quali giocatori faranno conoscere la piazza di Firenze nelle prossime settimane, è arrivato il primo colpo ufficiale: Aleksa Terzic.

Nell'aria da diversi giorni, Terzic è stato ufficializzato dalla stessa società viola attraverso un breve comunicato ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzic dal Fudbalski Klub Crvena Zvezda".

Terzino sinistro stabilmente nel giro della Nazionale serba, tanto da aver giocato in tutte le giovanili nell'attesa di una chiamata in prima squadra, Terzic arriva alla Fiorentina dopo aver impressionato in Youth League con la maglia della .

Lo stesso Terzic aveva confermato l'interesse della Fiorentina già da qualche settimana:

"Gli scout viola mi hanno seguito in tutte le partite della Youth League , sono rimasti molto contenti delle mie prestazioni e hanno presentato un’offerta al club. Sto imparando la lingua italiana con entusiasmo".

Terzic è di fatto il primo acquisto per Commisso, ma l'ultimo di Corvino: le trattative per portare il classe 1999 a Firenze sono infatti partite da diverse settimane e l'esterno sinistro sarà a disposizione di Montella per la prossima annata di e Coppa .