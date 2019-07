Calciomercato Fiorentina, Pezzella via? Spuntano Roma e Milan

German Pezzella potrebbe lasciare la Fiorentina: il feeling con Montella non è mai sbocciato e la fascia da capitano promessa a Chiesa non aiuta.

Sarà un'estate ancora molto calda per la : dopo il passaggio di consegne della proprietà nelle mani di Rocco Commisso e i malumori di Chiesa (corteggiato dalla ), in casa viola c'è un altro caso a tenere sulle spine i tifosi.

German Pezzella è rientrato in dalle vacanze post Copa America e, a , si è sottoposto alle visite mediche d'idoneità prima di iniziare la nuova stagione con la maglia gigliata. O almeno così dovrebbe essere.

Il centrale difensivo argentino, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non avrebbe un gran feeling con Vincenzo Montella, conosciuto nella parte finale della passata stagione. Inoltre non sarebbe felice della scelta della società di offrire la sua fascia di capitano a Chiesa per sottrarlo dalle grinfie bianconere.

Il procuratore di Pezzella avrebbe offerto il suo assistito a Roma e , club in cerca di un difensore: a spaventare i potenziali acquirenti, gli oltre 20 milioni richiesti dalla Fiorentina che non vuole svendere uno dei punti di forza della squadra.

Uno scenario di grande incertezza che rischia di creare più di qualche grattacapo a Commisso, da poco diventato patron ma già con diverse questioni spinose da risolvere sul tavolo.