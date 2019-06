Calciomercato Fiorentina, Pavoletti se va via Simeone

La Fiorentina non ha ancora preso una decisione sul futuro di Giovanni Simeone: a punta è in bilico, se partisse i viola punterebbero su Pavoletti.

Prima di muoversi sul calciomercato in entrata, la nuova dirigenza della in questi giorni sta facendo le sue valutazioni sulla rosa attualmente a disposizione del tecnico Vincenzo Montella. Fra i giocatori in bilico c'è, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', anche il figlio d'arte Giovanni Simeone, reduce da una stagione negativa in maglia viola, in cui ha collezionato soltanto 8 goal in 40 presenze complessive.

Il tecnico e il D.s. Pradè faranno le loro valutazioni sul giocatore, bilanciando pro e contro, e alla fine prenderanno una decisione definitiva sul suo futuro. Dalla sua parte pesano le prime 2 stagioni in , chiuse entrambe in doppia cifra realizzativa: 13 goal totali con il più 2 assist, 14 nel suo primo al Franchi con 11 assist; di contro invece c'è il rendimento dell'ultima stagione, che non lo ha visto esprimersi ai suoi livelli.

La società riflette sul da farsi e nel caso in cui il centravanti argentino dovesse partire ha già individuato il potenziale sostituto: quel Leonardo Pavoletti capace di realizzare 18 goal complessivi nell'ultima stagione con il fra campionato e e che potrebbe anche fare da chioccia ai giovani talenti emergenti come il Millennial Vlahovic.

Più defilata al momento la pista Francesco Caputo, con l' , proprietario del cartellino, che ha rivelato per bocca del suo presidente Corsi di avere definito un accordo con un club, probabilmente il .