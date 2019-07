Calciomercato Fiorentina, Long idea per la difesa: gioca in MLS

La Fiorentina ha individuato in Long dei New York Red Bulls un potenziale obiettivo. Nell’ultima stagione è stato il miglior difensore della MLS.

Quello tra gli e la è un rapporto che si sta facendo giorno dopo giorno sempre più solido. Il nuovo proprietario Rocco Commisso, che nelle scorse ore ha accolto in pompa magna la sua squadra a New York, sta cercando di rendere più forte il brand del club gigliato negli (non è un caso che i viola stiano prendendo parte alla International Champions Cup) e per farlo potrebbe presto portare in un giocatore americano.

Negli scorsi giorni si è parlato del possibile interesse per Matt Miazga, difensore che è appena tornato al dopo i prestiti al Vitesse, al ed al Reading, in realtà però adesso sarebbe un altro il giocatore a ‘stelle e strisce’ nel mirino dei gigliati: Aaron Long.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il centrale dei è un nuovo obiettivo della Fiorentina. Il giocatore, che piace anche a e , è legato al suo club da un contratto nel quale è inserita una clausola rescissoria da 5 milioni di dollari.

Long, classe 1992, è stato nominato miglior difensore dell’anno dell’ultima stagione di . Con la Nazionale degli Stati Uniti ha collezionato 11 presenze condite da 2 goal, diventando nell’ultimo anno e mezzo uno dei pilastri della squadra.