Calciomercato Fiorentina, Lafont verso il Nantes: prestito di due anni

La Fiorentina ha deciso di puntare su Dragowski, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare Perin: Lafont spinto verso un prestito al Nantes.

Arrivato la scorsa estate dal , Alban Lafont pare ora a un passo dal lasciare la per unirsi al . Non si tratta però di una cessione, bensì di un prestito di due stagioni, con il francese pronto dunque a tornare temporaneamente in .

Nei giorni scorsi, a parlare dell'imminente arrivo di un nuovo giocatore dopo gli acquisti già definiti di Bridge Ndilu e Dennis Appiah, era stato Franck Kita, amministratore delegato del Nantes. Nuovo giocatore che, stando a quanto riportato da 'Ouest France', corrisponde proprio a Lafont.

Dopo essersi affidata al giovane classe 1999 nel corso dell'ultima stagione, la Fiorentina il prossimo anno ha infatti deciso di puntare su Bartłomiej Drągowski. Il polacco - in prestito all' dallo scorso gennaio fino al termine del campionato - ha mostrato una crescita continua nel corso dell'ultima , convincendo così i viola a puntare su di lui.

Qualora la Fiorentina non dovesse infatti riuscire ad arrivare a Mattia Perin, in uscita dalla , il portiere titolare per la prossima stagione sarà proprio Dragowski. Una scelta che lascia intuire come non ci sia più spazio dunque per Lafont, il cui futuro si chiamerà Nantes. Club nel quale potrà giocare titolare, continuando così a crescere.