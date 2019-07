Calciomercato Fiorentina, Keita in prestito: c'è l'ok del Monaco

Il Monaco sarebbe disposto a dare Keita in prestito alla Fiorentina ma il giocatore, appena rientrato dall'Inter, preferisce la cessione definitiva.

La nuova idea per l'attacco della è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Keita Balde, rientrato al dopo il prestito all' che però non lo ha riscattato.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La società del Principato non punta sull'attaccante senegalese e secondo 'La Nazione' avrebbe dato la sua disponibilità a un nuovo prestito, stavolta alla Fiorentina.

Ma i viola, a quanto pare, adesso dovranno convincere Keita ad accettare questa formula dato che l'attaccante preferirebbe la cessione a titolo definitivo.

Il senegalese prima di quella dell'Inter in aveva già vestito la maglia della , dove ha giocato dal 2011 al 2017 tra Primaver a Prima squadra.

Nell'ultima stagione invece Keita Balde, classe 1995, ha collezionato 29 presenze tra e coppe segnando 5 goal di cui uno pesantissimo in chiave Champions all'ultima giornata.