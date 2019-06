Calciomercato Fiorentina, Inglese nel mirino per l'attacco

Fiorentina alla ricerca di un attaccante: Roberto Inglese intriga Vincenzo Montella, bisogna convincere il Napoli proprietario del cartellino.

La è da poco nelle sue mani ma sta già muovendosi per riportare il club dove merita: Rocco Commisso ha confermato Vincenzo Montella sulla panchina ed è pronto a offrire un ruolo dirigenziale al grande ex Gabriel Omar Batistuta.

Ma c'è anche e soprattutto il calciomercato in questo periodo a fare la voce grossa: i viola dovranno rinforzarsi in attacco alla luce dell'addio di Luis Muriel che non verrà riscattato dal , vicino com'è a dire sì all' .

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Fiorentina avrebbe individuato il rinforzo giusto in Roberto Inglese, di proprietà del che lo ha prestato al nell'ultima stagione (25 presenze e 9 goal).

I ducali non hanno trovato l'accordo economico con i partenopei e, di questa situazione, potrebbero approfittare i toscani con un inserimento prepotente che consenta di poter contare su una nuova punta nel giro di breve tempo.

Inglese venne ceduto dal Napoli al Parma con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto in favore degli emiliani, con opzione di controriscatto per i campani: ad oggi, però, restano più ombre su luci sul suo futuro.