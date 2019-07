Calciomercato Fiorentina, idea Khedira per il centrocampo

Nuovo nome sul calciomercato della Fiorentina: il club toscano pensa a Sami Khedira, in uscita dalla Juventus, come rinforzo per il centrocampo.

Inizia ad entrare nel vivo il calciomercato della , con il patron Rocco Commisso intenzionato a regalare a Vincenzo Montella dei rinforzi importanti ad agosto. Il reparto cui si guarda con maggiore priorità dopo la partenza di Veretout è il centrocampo e proprio per la mediana, secondo quanto riporta 'Sky Sport', spunta una nuova idea, Sami Khedira.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il tedesco, campione del Mondo in nel 2014 con la sua Nazionale, è in uscita dai Campioni d' ma non sarà semplice per i viola assicurasi le sue prestazioni. L'ostacolo principale per l'arrivo del classe 1987 sembra essere rappresentato al momento dall'elevato ingaggio del giocatore, che al momento percepisce 4 milioni di ingaggio all'anno dal club bianconero.

Il D.s. dei gigliati, Daniele Pradè, ha sondato comunque il terreno chiedendo informazioni sul giocatore al suo collega Fabio Paratici. La Fiorentina peraltro non è la sola ad aver manifestato interesse per il tedesco, sul quale ci sono anche altri club importanti come e .

Decisiva alla fine sarà la preferenza che esprimerà il giocatore, il quale dovrebbe sciogliere i nodi sul suo futuro nei prossimi giorni. La Fiorentina intanto spera e attende novità a stretto giro.