Calciomercato Fiorentina, Graiciar ceduto in prestito allo Sparta Praga

La Fiorentina ha ufficializzato anche il prestito di Rafik Zekhnini al Twente: l'attaccante norvegese proseguirà la propria crescita in Olanda.

Tempo di saluti in casa . Il club viola ha comunicato di aver ceduto Martin Graiciar in prestito allo Sparta Praga, con diritto di acquisto a favore del club ceco. I viola manteranno però a loro volta un diritto di riacquisto.

Attaccante classe 1999, Graiciar allo Sparta Praga potrà trovare lo spazio necessario per crescere, dopo aver collezionato due presenze con la Primavera della Fiorentina nel corso dell'ultima stagione.

La punta ceca non è però il solo a lasciare il club viola, il quale oggi ha ufficializzato anche il prestito di Rafik Zekhnini al Twente. Il classe 1998 norvegese torna dunque in , dove nel corso dell'ultima annata ha già vestito proprio la maglia del Twente per 29 volte tra Keuken Kampioen Divisie e TOTO KNVB Beker (Coppa dei Paesi Bassi).