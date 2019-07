Calciomercato Fiorentina, Chiesa blindato: pronto il rinnovo fino al 2023

La Fiorentina sta per presentare un rinnovo del contratto fino al 2023 a Chiesa: lo stipendio verrà portato a tre milioni e mezzo netti a stagione.

Rocco Commisso non ha alcuna intenzione di lasciar partire Federico Chiesa in questa sessione di calciomercato. Il patron della resta inamovibile sulla linea dettata fin dal suo arrivo alla guida dei viola, con il club toscano pronto ora a presentare anche un'offerta per il rinnovo del contratto al calciatore.

Infastidita dalle continue voci di una possibile partenza di Chiesa, direzione , la Fiorentina passa dunque al contrattacco. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza viola incontrerà nei prossimi giorni il padre e procuratore del giocatore, Enrico Chiesa, al quale verrà mostrata una proposta di rinnovo per il figlio.

La volontà della Fiorentina è infatti quella di prolungare fino al 2023 l'attuale contratto del giocatore (ora in scadenza nel 2022), raddoppiando inoltre lo stipendio al classe 1997, con la cifra che al netto di avvicinerebbe ai tre milioni e mezzo di euro.

Molto del futuro di Federico Chiesa dipenderà dunque da questo incontro, che dovrebbe verificarsi prima dell'amichevole del 3 agosto contro il . Ciò che è certo è che a prescindere dalla decisione finale sul rinnovo, il talento viola resterà a Firenze almeno fino alla fine della prossima stagione.