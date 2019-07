Calciomercato Fiorentina: Chiesa vuole la Juventus, Commisso prepara il rinnovo

Juventus nei desideri di Federico Chiesa che nei prossimi giorni incontrerà Rocco Commisso: pronto un maxi-rinnovo per convincerlo a restare.

Quando arriva un'offerta come quella della (cinque milioni netti per cinque anni) è quasi impossibile dire di no: lo sa benissimo Federico Chiesa, allettato dalla possibilità di giocare per i campioni d' che hanno appena aggiunto tra le proprie file un certo Matthijs De Ligt.

L'opportunità di condividere lo spogliatoio con campionissimi è un pallino del figlio d'arte che, fosse per lui, avrebbe già detto sì alla 'Vecchia Signora' come riportato da 'Il Corriere della Sera'. Ma tra il dire e il fare c'è la .

Prossimamente, tra domenica e inizio settimana prossima, secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport' ci sarà un incontro tra Chiesa e Rocco Commisso che metterà sul piatto un ricco rinnovo, seppur non alle cifre sopracitate.

L'intenzione del patron italo-americano è quella di offrire un quinquennale a oltre tre milioni netti, il doppio dello stipendio attuale. Inoltre all'attaccante verrà promessa la fascia da capitano e un ruolo da testimonial in terreno statunitense, senza dimenticare l'impegno della costruzione di una grande Fiorentina che possa competere per l'Europa.

Per il resto, i viola si guardano attorno in merito al nuovo terzino destro da affidare a Montella: frenata per Pol Lirola, prende quota la pista che porta al danese Joakim Maehle del . E' in scadenza di contratto e per lui i belgi chiedono 9 milioni. Vitor Hugo verso il ritorno in al Palmeiras.