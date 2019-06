Calciomercato Fiorentina, Balotelli nuovo obiettivo: Commisso ci pensa

Balotelli guadagna molto, ma Commisso potrebbe fare uno sforzo per regalare ai tifosi un attaccante importante.

Con l'inizio ufficiale dell'estate, è pronto ad accendersi anche il calciomercato in . Tutte le grandi sognano e trattano giocatori da mille e una notte, ma anche chi ha intenzione di rinascere ha messo nel mirino elementi impensabili solamente qualche mese fa. Tra Ibrahimovic e Higuain, suggestioni difficili, la punta Mario Balotelli.

Secondo la Nazione, infatti, Balotelli è finito nel mirino di Montella, visto e considerando come l'attaccante del , con cui concluderà il proprio accordo il prossimo 30 giugno, si adatta proprio alle idee tattiche del mister confermato in viola da Commisso.

Balotelli è finito nel mirino di diverse squadre italiane, che per ora lo considerano solamente un sogno, visti i 4 milioni guadagnati nelle ultime stagioni. e vorrebbero portarlo in Serie A, ma la questione dello stipendio è complicata e limita ovviamente le cose.

Commisso avrebbe già dato l'ok però all'operazione e sarebbe disposto a fare uno sforzo per consegnare a Montella un nuovo attaccante, esperto e decisivo se nella giusta soluzione. Anche se spesso protagonista di episodi negativi, comunque limitati negli ultimi anni.

Balotelli è reduce dagli otto goal segnati in venticinque partite con il Marsiglia, squadra che a meno di sorprese dell'ultimo momento non proseguirà il rapporto con l'attaccante italiano. Stavolta realmente pronto a tornare in Serie A dopo gli anni francesi.

Il 29enne manca dall' oramai dal 2016, quando ha lasciato il per tornare al e dunque per essere ceduto a titolo definitivo al . Il ritorno in Serie A potrebbe favorire anche una nuova chiamata in Nazionale: per Balotelli ultime speranze di essere decisivo in azzurro.