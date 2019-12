Calciomercato Fiorentina, accordo per il prestito di Patrick Cutrone

Pradè pronto a regalare a Iachini il primo colpo di mercato: c'è l'accordo con il Wolverhampton per il prestito di Cutrone, riscatto a 15 milioni.

Entra subito nel vivo il mercato della : Daniele Pradè è al lavoro per trovare i rinforzi giusti per puntellare la rosa dei Gigliati. Rinforzi e Iachini sono la formula scelta dai Viola per il nuovo anno.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il primo colpo di mercato della Fiorentina sarà in attacco: è ad un passo, infatti, l'accordo con il Wolverhampton per il prestito di Patrick Cutrone fino alla fine della stagione. Gli emissari della viola stanno lavorando con il club inglese per trovare la formula migliore, ma i toscani sembrerebbero disposti ad accettare l'obbligo di riscatto se fissato a 15 milioni di euro.

Al momento l'unica distanza è rappresentata solamente dalla cifra del riscatto, con gli ' ' che vorrebbero avere 20 milioni per l'attaccante italiano classe '98. Pradè offre, invece, 15 milioni che sono la cifra offerta dal Besiktas per Pedro. Cutrone potrebbe tornare subito in dopo 6 mesi nel campionato inglese, dove ha collezionato fino ad ora solo 2 reti in 12 presenze.

L'operazione Cutrone sembra ormai in dirittura d'arrivo per la Fiorentina e Pradè lavora già al secondo colpo: per il rinforzo a centrocampo, continua la trattativa con il Sassuolo per Alfred Duncan. Per la prossima gara contro il Iachini, oltre al ritrovato Chiesa, potrebbe avere a disposizione Patrick Cutrone.