Calciomercato Fiorentina, Duncan è il nome caldo a centrocampo

La Viola cerca i rinforzi giusti per il mercato di gennaio: a centrocampo Iachini potrebbe riabbracciare Duncan, poco utilizzato al Sassuolo.

È tempo di mercato in e Pradè vuole rinforzare la puntellando la rosa con innesti mirati: l'ultima idea del ds Viola è quella di far ritrovare Alfred Duncan a Iachini.

Il centrocampista ghanese classe '93 in questa stagione sta trovando il campo in maniera discontinua con il e, come riportato da 'Sky', sarebbe intenzionato a cambiare aria. Con De Zerbi sono già state cinque le partite passate interamente in panchina per Duncan, mentre in tutta la scorsa stagione furono solamente tre.

Nonostante il minor spazio ricevuto, nelle tredici presenze stagionali in Serie A ha fornito 5 assist ai neroverdi. La voglia di maggiore centralità da parte del ghanese e la necessità della Fiorentina di rinforzare il centrocampo con maggiore muscolarità potrebbero trovarsi in una soluzione congeniale ad entrambe le parti. Al momento Duncan è solamente un'idea per Pradè, ma nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi in un trasferimento in maglia viola.