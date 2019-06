Calciomercato, Filipe Luis verso il Lione: "Siamo molto interessati..."

Dopo aver lasciato l'Atletico Madrid il terzino brasiliano potrà approdare in Francia da svincolato.

Una vera e propria diaspora quella che sta caratterizzando l' . Gran parte della squadra titolare, infatti, lascerà i Colchoneros nelle prossime settimane per provare nuove esperienze in , Premier League e anche . Dove dovrebbe approdare Filipe Luis.

A differenza di diversi suoi compagni, l'addio di Filipe Luis all'Atletico Madrid non è ancora ufficiale, ma lo sarà comunque nei prossimi giorni. Dopo essere stato accostato a lungo al , ora il destino del terzino brasiliano sembra essere quello di approdare in per giocare con il .

E' stato lo stesso presidente del club francese, Jean-Michel Aulas, ad ammettere la trattativa:

"Sì, è uno dei giocatori che ci interessa di più".

Filipe Luis è attualmente impegnato in Copa America con il e difficilmente il suo futuro sarà ufficiale prima della conclusione del torneo per i verdeoro. Dopo l'avventura nel torneo sudamericano arriverà la probabile conferenza stampa d'addio, per poi firmare con un nuovo club e andare finalmente in vacanza.

Vista la cessione di Mendy al , l'arrivo di Filipe Luis al Lione sembra decisamente plausibile. I francesi giocheranno del resto la prossima partendo subito dalla fase a gironi, desiderosi di portare in squadra giocatori esperti e pronti al grande torneo continentale.

Lo stesso Filipe Luis ha ammesso che le possibilità di lasciare l'Atletico Madrid sono altissime. Non resta che attendere ancora un po' per l'addio e la nuova avventura.