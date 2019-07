Calciomercato, Filipe Luis lascia l'Atletico Madrid: è fatta col Flamengo

Svincolatosi dall'Atletico Madrid, Filipe Luis lascia l'Europa per tornare in Brasile: giocherà col Flamengo.

Niente permanenza in Europa,tornerà in patria per giocare con il. Dopo il successo in Copa America, il terzino verdeoro lascerà Madrid e l'Atletico: trovato infatti l'accordo, nei prossimi giorni l'ufficialità del trasferimento per due anni e mezzo.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Nella giornata di domenica, come rivela AS, Filipe Luis comparirà in conferenza stampa al Wanda Metropolitano, stadio dell' , per annunciare l'addio alla squadra spagnola. E' l'ennesimo addio, dopo quelli di Rodri, Godin, Hernandez, Griezmann e Juanfran.

Una lunga telenovela quella che ha coinvolto Filipe Luis dallo scorso maggio. Sembrava ad un passo dall'approdare in e giocare la col , ma il primo incontro con il vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, e il direttore sportivo, Bruno Spindel, avvenuto due mesi fa aveva tenuto in piedi l'ipotesi brasiliana.

34anni ad Agosto, Felipe Luis torna in quindici anni dopo la partenza per l'Europa: nel 2004/2005 ha fatto parte della Figureinse, prima di girare grandi squadre d'Europa giocando per l' , il e naturalmente l'Atletico Madrid, con cui ha vinto tutto.

Il Flamengo continua così a pescare in Europa per costruire una squadra in grado di combattere ad alti livelli: nelle ultime settimane sono stati annunciati ufficialmente gli ingaggi di Rafinha, Gerson, Pablo Marì e De Arrascaeta.

Attualmente il Flamengo è terzo nel Brasileirão e sfiderà l'Emelec nell'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores. Un rinforzo in più per provare a vincere tutto nei prossimi mesi.