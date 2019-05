Calciomercato, Fabbrini riparte dal CSKA Sofia: c'è l'annuncio ufficiale

Diego Fabbrini è un nuovo giocatore del CSKA Sofia. L’ex Empoli, Udinese e Palermo ha firmato un triennale con il club bulgaro.

Dopo l’ , l’ , la e la Romania, Diego Fabbrini si prepara a vivere un’avventura nel quinto paese diverso: la Bulgaria.

Il centrocampista offensivo italiano ha apposto la firma sul contratto che lo lega al Sofia. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il CSKA si rafforza con un nuovo acquisto per il suo centrocampo. Il centrocampista italiano, Diego Fabbrini, ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni. Il giocatore arriva dalla compagine romena del Botosani, con la quale nella scorsa stagione ha totalizzato 31 presenze con 5 reti e 5 assist”.

Cresciuto calcisticamente nell’, Fabbrini, dopo essere esploso proprio con la squadra Toscana nelle due stagioni in Serie B tra il 2009 ed il 2011, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di e in , , Siena, , City, , , Oviedo e appunto Botosani.

Considerato ad inizio carriera uno dei maggiori talenti allora espressi dal calcio italiano, ha collezionato 12 presenze con l’Italia Under 21 e nell’agosto del 2012 ha anche fatto l’esordio in Nazionale maggiore in occasione di un’amichevole giocata dall’Italia dell’allora commissario tecnico Prandelli contro l’Inghilterra a Berna.