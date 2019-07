Calciomercato, Everton verso l'Arsenal: "Ho un'offerta, potrei dire addio al Gremio"

Everton, addio al Gremio: "Ho un'offerta di un club, ma non posso dire quale. Giovedì potrei non essere più in Brasile". Si parla dell'Arsenal.

Éverton Sousa Soares, ma tutti lo chiamo (o Cebolinha) è stato il protagonista assoluto della Copa America 2019, vinta con la maglia del con il titolo di capocannoniere in tasca.

Il suo futuro, come ha confermato il diretto interessato dopo la vittoria della sua attuale squadra, il Gremio, per 2-1 contro il Vasco, sarà sicuramente lontano dal Sudamerica.

"Ho un'offerta che mi è arrivata, ma non posso dire di che club si tratta. E per questo motivo non posso garantire ai tifosi che sarò qui giovedì prossimo per giocare contro il Bahia".

Secondo quanto riportato da Globoesporte la società vicina al classe 1996 è l'. Ma ci sono anche , ed . La sua valutazione è di 40 milioni di euro.

Difficile che il possa essere ancora in corsa. I rossoneri avevano aperto una corsia preferenziale quando Leonardo era ancora direttore sportivo, ma la partenza del brasiliano con destinazione ha totalmente raffreddato la pista. Stesso discorso per il , che al momento infatti sta inseguendo altri obiettivi per quanto riguarda il reparto d'attacco.