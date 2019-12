Calciomercato Everton, Ancelotti prova a scippare Mertens al Napoli

Il Napoli offre il prolungamento di contratto a Mertens, ma il belga vacilla: c'è l'offerta dell'Everton di Ancelotti per l'attaccante azzurro.

Fra e ci sono 1900 chilometri, ma Carlo Ancelotti per rinforzare il suo guarda in casa azzurra: sono diversi i giocatori partenopei che farebbero comodo ai 'Toffies'.

Secondo il 'Corriere del Mezzogiorno', però, il giocatore che Ancelotti vorrebbe riabbracciare più di tutti è Dries Mertens. Il belga va in scadenza con il Napoli in estate ed il club partenopeo gli avrebbe offerto un prolungamento di contratto fino al 2022 a 3 milioni più bonus, ma l'attaccante azzurro non sembrerebbe convinto di restare.

Nel contratto di Mertens è presente una clausola rescissoria di 10 milioni di euro valida solo per club esteri e da esercitare entro il 10 gennaio. Il folletto belga avrebbe già rifiutato la corte del Borussia Dortmund, ma adesso sarebbe pervenuta l'offerta dell' di Ancelotti. Il tecnico emiliano vorrebbe riabbracciare l'attaccante belga, che garantirebbe ai 'Toffies' maggiore pericolisità.

Sempre secondo quanto riportato dal 'Corriere del Mezzogiorno' Mertens sarebbe intenzionato a terminare la stagione con la maglia del Napoli, dove vorrebbe superare Hamsik come miglior marcatore di sempre in maglia azzurra -lo slovacco è solamente a 3 goal di distanza- e poi scegliere in estate la destinazione più gradita da raggiungere a parametro zero. L'Inter resta alla finestra.