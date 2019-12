Calciomercato Napoli: Mertens dice no al Borussia Dortmund

Mertens scettico sull'ipotesi Borussia Dortmund a gennaio e ancora col punto interrogativo riguardo il biennale proposto dal Napoli per rinnovare.

Dries Mertens al bivio. Il contratto del belga col scade a giugno, ma le sirene di mercato lo circondano e una decisione sul futuro andrà presa. Già da gennaio.

'Sky' svela come ciò che ne sarà del numero 14 azzurro sia un vero e proprio rebus: Mertens, infatti, pare abbia declinato la proposta del per salutare i partenopei nella finestra invernale.

I tedeschi hanno pensato all'ex per rinforzare un attacco rimasto orfano dell'infortunato Alcacer e puntavano su Mertens per strapparlo al Napoli 6 mesi prima della scadenza naturale del contratto, ma l'attaccante avrebbe risposto 'picche'.

No al Dortmund dunque, così come rimane in stand-by il discorso avviato col club di De Laurentiis sul rinnovo: il patron ha offerto un biennale da 4 milioni più bonus, scenario questo su cui il belga appare ancora scettico.

Sul futuro di Mertens aleggia il punto interrogativo: permanenza a Napoli, addio a gennaio o divorzio in estate a parametro zero?