Calciomercato, Enzo Zidane al Desportivo Aves: contratto biennale

Dopo aver rescisso col Losanna, Enzo Zidane va in Portogallo: il Desportivo Aves ha annunciato il figlio d'arte come suo nuovo rinforzo.

Tale padre, tale figlio? Non sempre. E del resto, se di cognome fai Zidane e per padre hai uno che ha contribuito a scrivere la storia del calcio, le cose si fanno difficili. Tanto che per Enzo Zidane il peregrinare in giro per l'Europa prosegue: ora è la volta del Desportivo Aves.

Il club portoghese ha annunciato ufficialmente l'arrivo del figlio d'arte di 24 anni, che di mestiere fa il centrocampista. Contratto di due anni per Zidane jr., che giocherà dunque nella Primeira fino al 30 giugno del 2021.

Nell'ultima stagione, Enzo Zidane ha vestito la maglia del Rayo Majadahonda, formazione di Segunda Division spagnola. Il suo cartellino apparteneva però agli svizzeri del Losanna, con i quali ha rescisso il proprio contratto.

In , Enzo Zidane proverà a rialzare una carriera che - magari senza arrivare ai livelli altissimi raggiunti dal padre - avrebbe potuto offrirgli ben altro: l'aveva pur sempre iniziata nelle giovanili del , la squadra di papà. Ricordi lontani, oggi.