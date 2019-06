Calciomercato, l'Eintracht Francoforte sostituisce Jovic... con Joveljic

Dopo la cessione di Luka Jovic al per 60 milioni di euro, l' Francoforte ha chiuso la trattativa per il giocatore che dovrà sostituirlo.

Anche se più che un sostituto si tratta di una sorta di 'evoluzione': l'Eintracht è infatti passato da Jovic a Joveljic, scatendando in questo modo il popolo dei social.

Maybe @eintracht_us's new signing isn't a Jovic replacement but an evolution? 😉 pic.twitter.com/lDzavI7nw1