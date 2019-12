Calciomercato, il ds Faggiano blinda Kulusevski: "Resta al Parma"

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano blocca Kulusevski: "Le squadre che lo vogliono adesso dovranno aspettare il primo luglio".

Sono tutti pazzi per Dejan Kulusevski. Lo svedese classe 2000 ha conquistato consensi in ogni sede con questi primi mesi in con la maglia del e davanti alle telecamere di 'DAZN' ha dichiarato di voler giocare un giorno in una grande squadra.

Quel giorno, però, non arriverà nella prossima sessione invernale di calciomercato. Ci ha pensato il direttore sportivo del Parma, all'evento 'Fairplay&Football', a calmierare le voci di mercato sul talento di proprietà dell' . Nonostante Kulusevski sia ormai entrato nelle mire di Antonio Conte, con Marotta che sarebbe disposto a spendere 40 milioni per portare lo svedese all' , il futuro prossimo del 2000 è ancora in gialloblu.

"Siccome siamo stati bravi a prenderlo quando nessuno lo voleva, le squadre che lo vogliono adesso dovranno aspettare il primo luglio per acquistarlo".

Una bella intuizione quella avuta dagli uomini di mercato emiliani in estate che hanno trovato terreno fertile nella volontà di dare maggiore spazio a Kulusevski da parte dell'Atalanta. Il centrocampista svede, alla sua prima stagione in Serie A, ha già collezionato 15 presenze con il Parma mettendo a referto 3 goal e fornendo 5 assist ai proprio compagni di squadra. Il valore di 'Dejan' è schizzato alle stelle in questo modo e a Bergamo si brinda per l'ennesimo talento uscito dal settore giovanile della 'Dea'.