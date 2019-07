Calciomercato, Diego Costa può tornare in Brasile: c'è il Flamengo

Non solo i sondaggi dalla Premier per Diego Costa, che dopo tredici anni può giocare a grandi livelli in Brasile per la prima volta.

E' nato in , ha indossato la casacca della Nazionale verdeoro per due incontri prima di voltare pagina e sposare la rappresentativa spagnola. Nonostante le origini sudamericane, Diego Costa non ha mai giocato a livello professionistico in patria. Ora può esserci la svolta, visto l'interesse del Flamengo.

Secondo ESPN, infatti, il Flamengo sarebbe in prima fila per assicurarsi Diego Costa, non più intoccabile nell' a causa di qualche comportamento sopra le righe di troppo, nonchè per la rivoluzione che sta interessando il club in queste settimane di calciomercato.

Anche dalla Premier, leggasi e , si è registrato un notevolte interesse per Diego Costa, che ora aspetta le mosse del Flamengo: i dirigenti del club brasiliano sono sbarcati in Europa per trattare il trasferimento, sulla base di 13 milioni di euro.

Una cifra decisamente bassa rispetto al valore di Diego Costa fino all'inverno del 2018, visti i 60 milioni spesi dall'Atletico Madrid per riportarlo in dopo gli anni passati al . L'attaccante 30enne ha però poco mercato negli ultimi mesi e potrebbe essere ceduto a sorpresa senza sforzi enormi.

Causa infortuni e una brutta squalifica da scontare, Diego Costa ha siglato appena due reti nella passata stagione di : da quanto è tornato all'Atletico Madrid cinque i goal totali in trentuno presenze, decisamente poche rispetto alle stagioni precedenti.

Con l'arrivo di Joao Felix, la conferma di Morata e il possibile acquisto di James Rodriguez, anche Diego Costa è vicino a lasciare l'Atletico Madrid: dopo Juanfran, Godin, Rodri, Jimenez e Griezmann, un altro pezzo importante dei Colchoneros via dalla capitale.