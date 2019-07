Calciomercato, Diamanti in Australia: ufficiale l'approdo al Western United

Alessandro Diamanti cambia vita: 'Alino' vola dall'altra parte del mondo, in , dove sarà uno dei componenti della rosa del Western United, squadra che parteciperà per la prima volta alla A-League, la massima serie.

L'annuncio dell'ingaggio del classe 1983 è arrivato sul profilo ufficiale Twitter del club da poco fondato, nell'ambito dell'allargamento del torneo più importante d'Australia.

Western United is pleased to announce @AleDiamanti23’s official arrival! #WUFC pic.twitter.com/jrQ1g7XrPD