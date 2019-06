Calciomercato, De Ligt ha una nuova pretendente: il Real Madrid

Il Barcellona si è sfilato, PSG, Bayern Monaco e Juventus seguono De Ligt. Ora si è inserito anche il famelico Real Madrid.

Ha solo diciannove anni, ma nell'ultimo anno è cresciuto talmente tanto da essere inserito nella lista dei centrali più forti al mondo, insieme a Van Dijk, Sergio Ramos e compagnia. Matthijs de Ligt è il sogno delle grandissime d'Europa, con un futuro tutto da scrivere. Mentre passa di moda il , spunta il .

Il Barcellona non sembra più intenzionato a puntare su De Ligt, poco intenzionato a partire dalla panchina nella prossima annata. In più i blaugrana hanno già speso tantissimo per il compagno e amico De Jong e devono limitare gli investimenti in ottica Griezmann o Neymar.

Ecco perchè secondo RMC, il Real Madrid ha chiesto informazioni su De Ligt, riguardo le richieste contrattuali del giocatore e i suoi desideri per la prossima annata. Sarebbe la ciliegina sulla torta nel mercato dei Blancos, che dopo anni sono tornati a fare la voce grossa nelle trattative internazionali.

Nonostante possa ancora arrivare un altro grande campione, vedi Eriksen, il Real è consapevole di non poter contare per sempre su Varane e Sergio Ramos e De Ligt sarebbe la soluzione giusta, magari proprio alternandolo al centrale francese già nella prossima annata.

Se il Real prova ad inserirsi di prepotenza, rimangono in orbita De Ligt le altre grandi pronte a tutte pur di portarlo tra le proprie fila. dietro, e testa a testa attualmente per portare il centrale olandese a giocare la Champions con una maglia diversa da quella dell' .

Chiusa l'esperienza, breve, nelle finali di , per De Ligt si è aperto un meritato periodo di vacanza dopo una stagione da urlo. Giugno potrebbe comunque essere il mese decisivo per il suo trasferimento, con la prossima settimana essenziale per il suo futuro. Tutta l'Europa osserva, tra chi è materialmente interessato, e chi semplicemente curioso.