Calciomercato, De Jong al Siviglia: il PSV dà l'ok al trasferimento

Il club olandese conferma, De Jong ha la possibilità di trattare il suo trasferimento in Spagna: sarà la nuova prima punta.

Dopo aver vinto la classifica marcatori della Eredivisie facendo registrare il proprio record personale di reti, ora per Luuk de Jong è arrivata l'ora di confrontarsi con la . L'attaccante olandese giocherà infatti per il , dopo che il ha dato l'ok per trattare il trasferimento.

Attraverso una nota suo proprio sito, infatti, il PSV ha evidenziato come De Jong sia libero di lavorare all'addio. Nessun nome della squadra in questione, ma questa è di fatto il Siviglia, che da tempo aveva messo nel mirino l'attaccante reduce da 28 goal nello scorso campionato.

Il passaggio al Siviglia dovrebbe essere formalizzato nella giornata di lunedì e il giocatore si unirà alla nuova squadra nelle prossime settimane. Per il club spagnolo un nuovo attaccante era la priorità del calciomercato, visto il probabile addio di Ben Yedder.

Da canto suo il PSV non è certo rimasto fermo e anzi ha già ufficializzato chi sarà a sostituire De Jong in attacco in futuro: Simon van Duivenbooden, classe 2002, ha firmato un triennale con la squadra di Eindhoven dopo aver stupito con le giovanili del Vitesse.

De Jong avrà come noto sfiderà l'ononimo connazionale in Liga, visto e considerando che anche il ha acquistato un De Jong: in questo caso trattasi del centrocampista in forza all' fino a poche settimane fa ed ora nuovo innesto per i blaugrana.