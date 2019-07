Calciomercato Chievo, Vignato vuole il Bayern Monaco: ma è braccio di ferro

Vignato ha raggiunto l'accordo con il Bayern Monaco: ma c'è da convincere il Chievo a cedere il ragazzo al prezzo voluto dai tedeschi.

Emmanuel Vignato ha preso la sua decisione. Il classe 2000, 10 presenze ed un goal in nel 2018-2019, insieme al proprio procuratore Tullio Tinti, secondo quanto riportato da L'Arena, ha raggiunto un accordo di massima con il .

Andrebbe a giocare nella seconda squadra della Baviera, appena promossa nella Serie C tedesca, per avere il tempo di crescere e diventare ancora più forte fino ad essere pronto per l'ingresso tra i big.

C'è però da fare i conti con il . La squadra clivense, dal canto proprio, non vorrebbe svendere il ragazzo, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2020, ma preferirebbe fargli prolungare il contratto in modo da avere maggiore possibilità di incasso dalla trattativa con il club tedesco.

Il Bayern, però, ha lasciato intendere di voler tentare questo investimento per il futuro fino ad un certo punto, mai oltre determinate cifre.

Da qui al 2 settembre ci sarà tempo per incontrarsi e per capire come potranno andare le cose. Di sicuro nè Vignato nè il sono disposti ad andare troppo oltre.