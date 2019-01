Calciomercato Chievo, Schelotto nuovo rinforzo: è ufficiale

Il Chievo ha ufficializzato l'acquisto in prestito di Ezequiel Schelotto dal Brighton: per l'italo-argentino si tratta di un ritorno in Veneto.

Dopo tre anni e mezzo passati tra Portogallo ed Inghilterra, Ezequiel Schelotto fa ritorno in Italia: giocherà con la maglia del Chievo fino al termine della stagione.

La società clivense ha dato l'annuncio con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

"L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Brighton & Hove Albion Football Club in prestito fino al 30/06/2019, le prestazioni sportive del centrocampista argentino Ezequiel Matìas Schelotto".

Il 'Galgo' arriva dunque in prestito secco dal Brighton, dove in questa stagione non è mai sceso in campo: si tratta di un ritorno in gialloblù dopo la precedente esperienza nel campionato 2014/2015, concluso con 29 presenze e nessun goal all'attivo.

In Italia ha vestito anche le maglie di Cesena, Catania, Atalanta, Sassuolo, Parma e soprattutto Inter, con cui realizzò una rete in un derby col Milan nel 2013, valevole per l'1-1 finale.