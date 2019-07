Calciomercato, Ceballos all'Arsenal: martedì le visite mediche

L'Arsenal sta per piazzare il colpo Dani Ceballos dal Real Madrid: martedì dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i 'Gunners'.

Sta per avere la parola fine la telenovela relativa al futuro di Dani Ceballos: cercato con insistenza dal qualche settimana fa, il centrocampista spagnolo volerà presto a Londra per approdare all' .

Secondo quanto riportato da 'AS', il classe 1996 dovrebbe giungere nella capitale inglese già nella giornata di martedì per sottoporsi alle visite mediche di rito e porre la firma sul contratto con il club allenato da Unai Emery.

Operazione chiusa con la formula del prestito, come da volontà dello stesso giocatore che non ha intenzione di lasciare in maniera definitiva il , nonostante i dissidi avuti con Zinedine Zidane che lo hanno indotto a salutare.

Oltre al Milan, Ceballos è stato seguito a lungo anche dal e dal : in quest'ultimo caso, Monchi si è tirato indietro per ripiegare su Oliver Torres, acquistato dal .

Ceballos potrà rilanciarsi in , per poi magari tornare alla 'Casa Blanca': ma da attore protagonista e non soltanto da semplice comparsa.