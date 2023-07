Rinforzo a sinistra per il Cagliari: ufficiale l’arrivo di Augello dalla Sampdoria

Il Cagliari ha ufficialmente chiuso l’operazione che porta in rossoblù Augello. Passa invece alla Sampdoria Barreca.

Il Cagliari continua il suo lavoro di rafforzamento in sede di calciomercato. Dopo aver chiuso le operazioni che hanno portato in rossoblù Sulemana, Scuffet e Jankto, il club sardo si è assicurato un altro innesto importante: Tommaso Augello.

Ad annunciare il buon esito della trattativa con la Sampdoria è stato lo stesso Cagliari attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello che si trasferisce a titolo definitivo dalla Sampdoria e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025”.

Un acquisto di qualità e di esperienza per il Cagliari che si è dunque assicurato un giocatore che negli ultimi quattro anni ha totalizzato 127 presenze in Serie A tutte con la maglia della Sampdoria, squadra della quale è stato elemento fondamentale a sinistra a partire dal 2020 in poi.

Il club rossoblù ha inoltre chiuso un’altra operazione con la Sampdoria: quella che ha portato a Genova Barreca.

Anche in questo caso si è trattato di un trasferimento a titolo definitivo.