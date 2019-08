Calciomercato Cagliari, Simeone a 16M: Sampdoria sorpassata

Affondo deciso del Cagliari per Giovanni Simeone: i sardi superano la Sampdoria offrendo 16 milioni cash alla Fiorentina per il 'Cholito'.

Blitz a sorpresa del , che si piazza in pole per Giovanni Simeone. Se il Cholito sembrava destinato alla , ecco il rilancio dei sardi che si avvicina al centravanti in uscita dalla .

Lo riporta 'Sky', spiegando come il club di Giulini abbia messo sul piatto 16 milioni cash per convincere i viola a lasciar partire l'argentino: una proposta più allettante di quella blucerchiata, ferma ad un prestito con obbligo di riscatto a 15.

Simeone si avvicina al Cagliari dunque, con la Samp che si accinge a chiudere con lo per Emiliano Rigoni. Dopo Nainggolan, Rog e Nandez, i rossoblù si apprestano a piazzare un altro colpo altisonante del proprio mercato estivo.

Il Cholito è ormai ai margini del progetto Fiorentina, scavalcato anche dai giovani Vlahovic e Sottil nelle idee di Montella: d'altronde, il match col ha fornito indicazioni eloquenti.