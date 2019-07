Calciomercato Cagliari, Rog ufficiale dal Napoli: annuncio in stile 'La Casa di Carta'

Il Cagliari ha ufficializzato con un video l'acquisto di Marko Rog: il centrocampista croato arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto.

L'annuncio del è arrivato in modo singolare: un video in stile 'La Casa di Carta', che per l'occasione diventa 'La Casa de Casteddu', ha svelato infatti il passaggio di Marko Rog dal al club rossoblù in prestito oneroso con obbligo di riscatto

La banda rossoblù si allarga.



Noi siamo #LaCasaDeCasteddu. pic.twitter.com/WKdCcrbbIG — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 23, 2019

Il centrocampista croato, superate le visite mediche, ha firmato un contratto quinquennale con la società isolana fino al 2024. Sebbene le cifre non siano state al momento ufficializzate, il costo complessivo dell'operazione dovrebbe essere di 15 milioni di euro: 2 per il prestito oneroso e 13 per il riscatto obbligatorio al termine della prima stagione.

Sul sito ufficiale dei rossoblù è arrivata poi la conferma con una nota ufficiale.

"Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo dal Napoli del giocatore Marko Rog, in prestito con obbligo di riscatto, sino al ‪30 giugno 2024. Un centrocampista moderno, di sicuro valore internazionale, e vista l’età ancora giovane, con diversi margini di miglioramento: una pedina preziosa per il nuovo Cagliari 2019-20. Benvenuto tra noi, Marko!".

La cessione al club isolano è stata successivante confermata dal Napoli, che ha diffuso a sua volta un breve comunicato.