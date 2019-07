Calciomercato Cagliari, Mattiello in arrivo: visite mediche venerdì

Non solo Walukiewicz, il Cagliari sta per ufficializzare anche Mattiello: arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta.

Partito Srna, il sta per accogliere il suo nuovo terzino destro. E' fatta per Federico Mattiello, 24enne difensore in arrivo dall' . Operazione, questa, slegata da quella che potrebbe portare Joao Pedro a fare il percorso inverso per giocare la Champions con la Dea.

La trattativa tra Cagliari e Atalanta per il trasferimento di Mattiello si è chiusa nella notte sulla base del prestito oneroso: poco più di mezzo milione di euro alla società bergamasca, con diritto di riscatto in favore della squadra sarda fissato a tre milioni.

Se Mattiello dovesse essere riscattato dal Cagliari durante la prossima estate, pronto un contratto fino al 2022 con opzione per un altro anno. Classe 1995, è stato richiesto a gran voce da Maran, che ha avuto modo di allenare il giocatore ai tempi del .

Al nell'ultima stagione, Mattiello vuole provare ad avere continuità in una squadra dopo le difficili stagioni col Chievo e i prestiti a e rossoblù emiliani: con Maran, al Chievo, è stato sfortunatissimo, rimediando una frattura del perone e della tibia poi.

Mattiello dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di venerdì, per poi firmare il contratto con il Cagliari. Sarà il secondo volto nuovo in difesa per Maran, dopo Sebastian Walukiewicz, acquistato a gennaio ma rimasto in prestito al Pogoń Szczecin.

Walukiewicz ha giocato gli ultimi Mondiali Under 20 con la maglia della e sbarca a Cagliari per quattro milioni di euro: se Mattiello può giocare anche sulla fascia sinistra, il 19enne può essere utilizzato sia come centrale che come mediano. Duttilità al potere per Maran.