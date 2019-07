Calciomercato Cagliari, Giulini: "Lunedì visite mediche per Rog"

Massimo Giulini, presidente del Cagliari, conferma l'arrivo di Marko Rog dal Napoli: "Lunedì pomeriggio dovrebbe essere nostro".

Il accoglie Marko Rog. Il presidente Massimo Giulini conferma l'imminente arrivo sull'isola del centrocampista, prelevato dal a titolo definitivo.

"Abbiamo risolto la trattativa, non è mai facile trattare con le grandi squadre. Oggi siamo riusciti a risolverla, lunedì mattina farà le visite e di pomeriggio dovrebbe essere un giocatore del Cagliari".

Il numero uno del Cagliari gonfia il petto per il colpo Rog, che consentirà a Maran di avere subito a disposizione il sostituto di Barella fresco di approdo all' . L'operazione con gli azzurri comporterà un esborso totale di 15 milioni (2 per il prestito, 13 per l'obbligo di riscatto).

"Era un talento tra i più pregiati del calcio croato, viene a Cagliari per fare il salto".

Per Rog, la giornata di lunedì, sancirà l'addio al Napoli dopo tre anni vissuti più in panchina che sul prato verde: 67 presenze, 2 goal e 6 mesi in prestito al . Il futuro si chiama Cagliari.