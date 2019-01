Calciomercato Cagliari, Dessena in Serie B: al Brescia di Cellino

Cessione imminente e a titolo definitivo per il capitano del Cagliari, Dessena. Il centrocampista rossoblù andrà a Brescia: contratto fino al 2021.

Si muove in entrata e uscita, in maniera costante, il Cagliari di Giulini. Il presidente rossoblù è rimasto soddisfatto del girone d'andata rossoblù, ma ora punta ad alzare l'asticella, ottenendo la salvezza il primo possibile per poi provare a puntare qualcosa in più. Acquistato ufficialmente Birsa, andrà via capitan Dessena.

Il capitano del Cagliari, nato a Parma ma considerato sardo a tutti gli effetti visto le origini isolane del nonno paterno, ha deciso di lasciare la squadra rossoblù per essere nuovamente titolare dopo diverse stagione. Dessena andrà al Brescia, deciso a rilanciarsi dopo un paio di stagioni incolori.

Dopo un grave infortunio subito, infatti, Dessena ha perso il posto da titolare, nonostante nelle ultime annate, compresa quella attuale, abbia comunque trovato spazio. Seppur non da titolare. A Brescia troverà il suo vecchio presidente, ovvero Massimo Cellino.

Cellino e il Cagliari hanno intavolato diverse trattative nell'ultimo biennio, a cominciare da Suazo, che dopo aver allenato le giovanili rossoblù è finito sulla panchina del Brescia, prima di essere esonerato dopo appena poche gare del 2018/2019.

Dessena si trasferirà a Brescia a titolo definitivo e firmerà un biennale fino al 2021: verrà pagato poco più di mezzo milione di euro, pronto a rilanciarsi in una categoria dove ha giocato pochissimo, per pochi mesi del 2011 e nell'annata 2015/2016, quando il Cagliari dovette clamorosamente confrontarsi con la Serie B.

Il 31enne centrocampista lascia il Cagliari dopo otto stagioni, la squadra con cui ha militato per quasi tutta la sua carriera, considerato anche un'altra stagione vissuta prima di giocare per la Sampdoria. Porte girevoli in Sardegna, Birsa arriva, Dessena và.