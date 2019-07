Calciomercato Cagliari, Defrel e Rog rinforzi per Maran: via Farias

Farias andrà al Lecce, Cagliari pronto ad acquistare Defrel per 12 milioni. Il post Barella è stato individuato in Rog.

Al centro delle voci di calciomercato per quanto riguarda le trattative in uscita, con Joao Pedro nel mirino dell' e sopratutto Barella vicino all'Inter, il ora è pronto a fare la voce grossa con due acquisti importanti in entrata. In attesa di capire se Pellegrini può tornare in prestito, occhi su Defrel e Rog.

L'interesse del Cagliari per i due non è certo una novità, vista la volontà di portarli in Sardegna da diverse settimane. Ora però la società di Giulini, secondo Sky Sport, sta mettendo il piede sull'acceleratore per regalare a Maran due giocatori fondamentali in chiave salvezza.

Non solo, visto che con i 50 milioni del trasferimento di Barella (40+bonus) il Cagliari potrebbe anche alzare l'asticella dei trasferimenti e regalare ai tifosi un colpo da mille e una notte in vista del centenario della società previsto per il 2020. Intanto però, Defrel e Rog.

Manca solo il sì dell'attaccante della per chiudere l'affare sulla base di 12 milioni di euro. Insieme a lui anche Rog, che ritroverebbe a Cagliari il compagno di Nazionale, Bradaric. Sul centrocampista croato ci sono diversi club, ma la società sarda si è mossa prima e dovrebbe chiudere entro luglio così da sostituire Barella.

Il terzo acquisto potrebbe essere quello di Luca Pellegrini, solamente in caso di nuovo addio in prestito da parte della : in tal caso Cagliari in prima fila dopo l'ottima stagione sotto Maran nella passata stagione di . Addio invece per Farias, tornato dal prestito all' e pronto a sposare il .

L'arrivo di Defrel potrebbe anche spingere realmente all'Atalanta il brasiliano Joao Pedro, considerato che quest'ultimo ha agito come spalla di Pavoletti nell'ultima stagione: il francese sarebbe il nuovo partner dell'attaccante rossoblù titolare, con Han, Ragatzu e Despodov pronti a subentrare.