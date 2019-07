Calciomercato Cagliari, Defrel e Nandez più vicini: settimana decisiva

Dopo Rog, il Cagliari è pronto a consegnare a Maran altri due colpi: offerta per Nandez, si tratta con la Roma per il francese.

E' deciso a costruire una squadra all'altezza del centenario previsto tra qualche mese, Tommaso Giulini. Il presidente del , dopo aver ceduto Barella all' e fare cassa, ha blindato Joao Pedro e il resto dei big, deciso ora a chiudere per diversi colpi importanti.

Il primo è quello di Marko Rog, che ha svolto le visite mediche e sarà presto il primo rinforzo ufficiale del post Barella: il croato ritrova a Cagliari il connazionale Bradaric e può essere una delle sorprese del prossimo campionato di , grazie ad un posto da titolare in cui potrà mostrare le buone doti intraviste col .

Rinforzo anche in attacco, seppur più difficile: la priorità del Cagliari è quella di portare alla corte di Maran il francese Gregoire Defrel, tornato alla dopo il prestito alla . Ideale compagno d'attacco di Pavoletti, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per provare a definire la situazione.

La Roma chiede una cifra importante da 13 milioni di euro, sostanziosa per le casse del Cagliari: c'è comunque positvità per la chiusura della trattativa, visti i buoni rapporti tra le due società. L'affare De Rossi dovrebbe invece sbloccare l'arrivo di Nandez in rossoblù.

Dopo essere stato ad un passo dal Cagliari lo scorso anno, Nandez è nuovamente vicino ai rossoblù. Giulini ne ha parlato al termine dell'amichevole contro il Feralpi Salò:

"Speriamo ci siano buone notizie. Abbiamo fatto un'offerta molto importante, probabilmente quella che il Boca voleva per la cessione del giocatore. Se non dovesse accettare la nostra proposta, andremo su altri profili".

Sta nascendo il nuovo Cagliari post Barella.