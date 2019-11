Calciomercato, Bruno Peres può tornare in Italia: ipotesi Salernitana

Bruno Peres tornerà alla Roma dopo il prestito in Brasile: i giallorossi potrebbero spedirlo alla Salernitana del suo ex tecnico Ventura.

La carriera di Bruno Peres ha subìto una preoccupante involuzione negli ultimi anni: prima il prestito al San Paolo dove non è riuscito a trovare spazio, poi addirittura l'esperienza nella seconda divisione brasiliana con lo Sport Recife, durata appena 47 giorni.

Con DAZN segui la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Qualche giorno fa il terzino è tornato al San Paolo e lì rimarrà fino a gennaio, quando tornerà alla che è ancora proprietaria del suo cartellino: difficile però che resti nella Capitale, più semplice pensare ad un nuovo addio.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', per Bruno Peres non è da scartare l'ipotesi , attualmente all'ottavo posto in Serie B e con ambizioni di promozione. Qui allena Gian Piero Ventura, mentore del giocatore che con lui fece faville ai tempi del .

E proprio la cura Ventura potrebbe fare bene all'ex granata, desideroso di rilanciarsi quanto prima per tornare finalmente ai livelli che convinsero la Roma a puntare su di lui nel 2016.

Bruno Peres sarebbe un rinforzo importante per la scalata dei campani, a -3 dal secondo posto occupato dal che è anche l'ultimo utile per conquistare in maniera diretta la , senza passare dai playoff.