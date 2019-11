Calciomercato Roma, Bruno Peres torna al San Paolo fino a gennaio: rescissione con lo Sport Recife

Bruno Peres termina la sua avventura con lo Sport Recife dopo soli 47 giorni: tornerà al San Paolo fino a gennaio, poi di nuovo alla Roma.

Un rientro in patria più breve del previsto per Bruno Peres, che dopo soli 47 giorni interrompe la sua avventura allo Sport Recife e si prepara a fare ritorno in per vestire nuovamente la maglia della .

Il club giallorosso aveva infatti ceduto in prestito l'esterno destro al San Paolo, dove però non ha praticamente trovato mai spazio: il giocatore aveva quindi deciso di scendere di divisione nello Sport Recife, dove le cose non sono però andate meglio.

Soltanto 14 minuti in campo nei 47 giorni di permanenza hanno spinto il terzino e il club alla rescissione del contratto, come confermato da 'Espn'. Il direttore sportivo Nelo Campos ha spiegato la situazione nel dettaglio:

"L’accordo è stato preso tra le due parti. È arrivato più tardi dei compagni, non era allo stesso livello di preparazione del gruppo, non poteva avere le loro stesse opportunità di giocare e tutto è stato risolto con tranquillità. Ora proseguirà la sua carriera".

Bruno Peres tornerà dunque prima del previsto al San Paolo fino a gennaio, quando terminerà il prestito e volerà nuovamente in Italia alla corte di mister Fonseca.