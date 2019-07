Calciomercato Brescia, Tonali rinnova: accordo trovato

Sandro Tonali è pronto a prolungare il proprio contratto fino al 2023: respinte le sirene di mezza Europa. Rinnova anche Torregrossa.

? ? ? ? No, . La destinazione passata, presente e pure futura di Sandro Tonali, pronto a legarsi a doppio filo alle Rondinelle dopo la promozione dalla Serie B alla .

Secondo 'Sportitalia', è stato infatti raggiunto l'accordo con il club per il rinnovo del contratto del giovanissimo centrocampista: un vincolo che attualmente va in scadenza nel 2021, tra due anni, e che a breve sarà prolungato fino al 30 giugno del 2023.

Un segnale forte da parte del Brescia, che al ritorno in A dimostra di non voler disfarsi immediatamente del proprio elemento più in vista, reduce da una grande stagione e dalla convocazione all'Europeo Under 21. Contatti e richieste sono arrivati da mezza Europa, ma le Rondinelle hanno saputo controbattere con le proprie armi.

Nei prossimi giorni, dunque, dovrebbe arrivare l'ufficialità da parte del Brescia del rinnovo di Tonali fino al 2023. Il gioiello locale vedrà il proprio stipendio triplicato: da 200mila euro stagionali circa a 600mila.

Assieme a Tonali, il Brescia ha raggiunto l'accordo con un altro giocatore della rosa: rinnoverà il proprio contratto fino al 2023 anche Ernesto Torregrossa, lussuoso partner di Donnarumma in B. Il centravanti siciliano sarebbe andato a scadenza tra 12 mesi.