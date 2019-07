Calciomercato Brescia, Tonali non si muove: "Ho scelto di restare"

Tonali parla del suo rapporto con Corini, allenatore del Brescia: "Prima non sapevo nemmeno chi fosse, è un mister che fa anche da padre".

Protagonista con il in Serie B, Sandro Tonali è ora pronto a mettersi in luce anche in , campionato che le rondinelle saranno chiamate ad affrontare dopo la promozione ottenuta lo scorso anno.

Un torneo di livello, quello disputato la scorsa stagione dal centrocampista classe 2000 che ha finito per metterlo nel mirino di molte big italiane ed europee. Il presidente Massimo Cellino lo ha però voluto trattenere fortemente in Lombardia, per la gioia del giocatore, che a 'Sky Sport' ha confermato la propria voglia di continuare la sua crescita nel Brescia.

"Ho sentito l'intervista del presidente, apprezzo molto le sue parole. Io ho sposato già l'anno scorso la storia di restare al Brescia".

Il suo compito sarà dunque quello di aiutare il gruppo allenato da Eugenio Corini a centrare l'obiettivo salvezza, oltre che a migliorarsi a livello personale. Un aiuto arriverà sicuramente proprio da Corini, tecnico che Tonali prima non conosceva e che ora considera invece quasi come un padre.