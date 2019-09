Calciomercato Brescia, Matri rinforzo in attacco: è fatta

Dopo un triennio al Sassuolo, Matri ha scelto il Brescia come nuova destinazione: contratto fino al 2020.

Con Massimo Cellino riuscì a conquistare la Nazionale azzurra, ora Alessandro Matri spera di vivere una stagione nuovamente da protagonista con il suo vecchio presidente. E' infatti praticamente ufficiale l'approdo al dell'attaccante 35 anni: addio al .

Colpo a sorpresa per il Brescia, che rinforza l'attacco in virtù delle diverse giornate di squalifica sul capo di Balotelli e un reparto offensivo in generale decisamente ristretto e con poca esperienza in : oltre a Matri e Super Mario a disposizione di Corini, Donnarumma, Torregrossa, Spalek e Ayè.

Nel triennio al Sassuolo, l'ex e ha trovato spazio a fasi alterne, segnando appena tredici reti: nell'ultima stagione con i neroverdi appena due reti in Serie A, più una messa a segno in Coppa . Per Matri contratto con il Brescia fino al 2020.

Ora, a 35 anni, la possibilità di dare una mano al Brescia grazie alla sua esperienza nella massima serie maturata nell'ultimo decennio.