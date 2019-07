Calciomercato Brescia, piace Magnani del Sassuolo: serve l'ok della Juventus

Magnani è l'ultimo nome finito sul taccuino del Brescia: di proprietà del Sassuolo, la Juventus può esercitare un’opzione per il riacquisto.

Conquistata la promozione in , il continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti in vista del salto di categoria. Al momento il grande obiettivo è quello di migliorare la difesa, motivo per cui sul taccuino dei dirigenti delle Rondinelle è stato scritto il nome di Giangiacomo Magnani, come riportato da 'Sky Sport'.

Di proprietà del , dove è arrivato la scorsa estate dalla , il futuro del centrale classe 1995 non dipende però solamente dai neroverdi. I bianconeri hanno infatti mantenuto un'opzione per il riacquisto del giocatore.

Oltre al sì del Sassuolo, al Brescia servirà dunque strappare anche l'ok della Juventus per portare Magnani in Lombardia. Ecco allora che la anche i bianconeri saranno interpellati nei prossimi giorni per dare il proprio consenso al trasferimento del giocatore, con il Brescia deciso a chiudere positivamente questa operazione.

Collezionate 22 presenze con la maglia del Sassuolo nell'ultima stagione, Magnani potrebbe dunque essere il prossimo rinforzo del Brescia di Massimo cellino dopo l'arrivo di Jhon Chancellor. Juventus permettendo.